Apple: Analysten sehen Kursziel bei 156,13 EUR

Die Aktie von Apple wird zurzeit von vielen Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 156,13 EUR, was aktuell einem möglichen Kursrisiko von -1,31% entspricht.

• Apple legt am 10.05.2023 um +0,98% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,24

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie einen Anstieg von +0,98% verzeichnen und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +5,10%. Diese Entwicklung lässt sich auf eine relativ optimistische Marktsituation zurückführen.

Während einige Analysten noch weiteres Aufwärtspotenzial sehen und das Rating “Kauf” bzw. “Starker Kauf” vergeben haben (insgesamt 34), sind andere etwas skeptischer eingestellt und empfehlen die Aktie mit “Halten”. Einziger Ausreißer ist dabei ein Analyst mit dem Rat zum Verkauf.

Trotzdem...