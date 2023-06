Apple: Analysten sehen Kurspotenzial von +1,33% - Kursziel bei 170,72 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Apple eine negative Kursentwicklung von -0,57%. Dennoch ist der Markt derzeit relativ neutral gestimmt und zeigt sich in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem leichten Plus von +0,01%.

Analysten sind trotzdem optimistisch hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 170,72 EUR – was ein Kurspotenzial von +1,33% bedeutet.

Laut aktuellen Umfragen bewerten 68% der befragten Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Nur wenige Experten sprechen sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,07 – somit scheint auch dieser Indikator auf weitere positive Entwicklungen zu deuten.