Apple: Analysten prognostizieren Kursrisiko von -3,21% auf 155,12 EUR

Die Aktie von Apple hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Entwicklung hingelegt und verzeichnete gestern einen Rückgang um -1,16%. Insgesamt beträgt das Minus innerhalb einer Woche nun -0,71%, was auf eine gegenwärtig pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen die Aktie langfristig bei einem Kursziel von 155,12 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Kursrisiko in Höhe von -3,21%.

Aktuell empfehlen 75,56% der insgesamt 59 Analysten den Kauf der Apple-Aktie. Lediglich ein einziger Experte hält einen Verkauf für angemessen. Das Guru-Rating liegt mit einem Wert von 4,24 leicht unter dem vorherigen Wert.

Trotz des schwachen Trends der letzten Tage bleiben die meisten Bankanalysten optimistisch gestimmt bezüglich Apples...