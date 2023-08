Apple: Analysten erwarten Kursanstieg um 12,57% auf 180,68 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am gestrigen Handelstag erzielte die Aktie von Apple ein Plus von 0,28%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie hingegen um insgesamt 2,77%, was einem pessimistischen Marktsentiment entspricht. Doch Experten sind optimistisch und sehen das mittelfristige Kursziel bei 180,68 EUR – eine Erhöhung um +12,57%.

• Apple legt am Finanzmarkt um +0,28% zu.

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 180,68 EUR (+12.57%).

• Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4.04.

Zwar gibt es auch Stimmen unter Analysten mit abweichenden Meinungen zur weiteren Entwicklung der Aktie. Aber insgesamt empfehlen viele Bankanalysten aktuell den Kauf der Aktie. So sehen beispielsweise etwa zwei Drittel aller relevanten Experteneinschätzungen die Zukunft für Apple positiv – also als einen starken Kauf an.

Hinzu kommt das überdurchschnittliche...