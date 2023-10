Apple: Analysten erachten Kursziel von 187,52 EUR als realistisch - Potenzial von +10,81%

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie des Tech-Riesen Apple hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,79% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,80%. Die Bankanalysten empfehlen mittelfristig die Aktie mit einem Kursziel bei 187,52 EUR zum Kauf. Das würde Investoren ein beachtliches Potenzial von +10,81% ermöglichen.

• Am 11.10.2023 hat Apple um +0,79% zugelegt

• Das aktuelle Kursziel liegt bei 187,52 EUR

• Das Guru-Rating der Aktie beträgt unverändert 4,07

Das “Guru-Rating”, das einen Trend-Indikator darstellt und vorher auf “Guru-Rating ALT” lag, bestätigt diese Einschätzung. Auch wenn nicht alle Experten dieser Meinung sind (22 kaufen die Aktie stark und 8 empfehlen den Kauf), überwiegen die optimistischen Stimmen deutlich (+66%).