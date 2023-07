Apple: Aktueller Kurs bei 167,75 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie konnte am gestrigen Tag an der Börse ein Plus von +0,45% verzeichnen. Insgesamt ergibt sich über fünf Handelstage hinweg jedoch ein leichter Rückgang um -0,76%. Die Stimmung im Markt ist bislang relativ neutral.

Doch wie bewerten Bankanalysten die Aktie von Apple? Im Durchschnitt wird aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 169,38 EUR prognostiziert. Das entspricht einem Potenzial von +1,56%, allerdings müsste dafür das derzeitige Kursniveau um -2,66% überschritten werden.

Von insgesamt 45 Analysten empfehlen dabei 31 den Kauf der Apple-Aktie oder sogar einen starken Kauf. Neun Experten teilen die optimistische Einschätzung und stufen das Papier als “Kauf” ein. Elf weitere Experten empfehlen indes eine neutrale Positionierung (“halten”). Nur zwei Analysten plädieren für einen Verkauf des Papiers.

Das...