Apple: Aktuell nicht richtig bewertet mit Kursziel von 150,07 EUR

Die Apple-Aktie hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0.29% verzeichnet und zeigt sich somit in den letzten fünf Handelstagen relativ neutral mit einem Plus von +0.17%. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell falsch bewertet ist.

• Am 15.05.2023 betrug die Kursentwicklung -0,29%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 150,07 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,22

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Apple liegt bei 150,07 EUR und würde Investoren eine Rendite von -5.36% ermöglichen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trend-Entwicklung.

24 Analysten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere zehn geben ein positives Rating ab. Neutrale Bewertungen wurden von neun Fachleuten gegeben während nur einer die Aktie zum Verkauf...