Apple-Aktionäre: Alle haben Grund zur Freude!

Große Freude bei Apple-Aktionären. Denn mit dem Anstieg auf 178,00 EUR hat die Apple-Aktie (ISIN US0378331005) am 30.06.2023 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 29.06.2023 eingestellt. Die Apple-Aktie befindet sich seit dem 15.03.2023 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +24,56% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt...