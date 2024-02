Apple Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von Apple hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" 546,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -5,21 Prozent, und Apple liegt aktuell 40,03 Prozent darüber. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Apple-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 182,94 USD, was nur eine Abweichung von +2,94 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 188,32 USD bedeutet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 190,51 USD, was einer Abweichung von -1,15 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Apple-Aktie hat einen Wert von 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,43) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Apple.

