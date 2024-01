Apple Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von -0,90% verzeichnet und liegt damit insgesamt bei -0,76% in den letzten fünf Handelstagen. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit nicht angemessen bewertet wird und das wahre Kursziel bei 173,18 EUR liegt, was einem Abstand von -2,44% zum aktuellen Kurs entspricht.

Durchschnittlich sind 19 Analysten der Ansicht, dass die Aktie von Apple ein starker Kauf ist, während 7 weitere Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch sind und die Aktie zum Kauf empfehlen. 14 Experten bewerten die Aktie neutral und empfehlen, sie zu halten, während 3 Analysten die Meinung vertreten, dass die Aktie verkauft werden sollte. Ein Experte geht sogar davon aus, dass Apple sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt sind also 59,09% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Apple. Das Guru-Rating von Apple bleibt unverändert bei 3,91.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Einschätzung der Analysten bewahrheitet und ob Apple tatsächlich das Kursziel von 173,18 EUR erreichen wird. Die zukünftige Kursentwicklung wird zeigen, ob die derzeitige neutrale Stimmung am Markt gerechtfertigt ist.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Apple-Analyse von 30.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Apple Aktie

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...