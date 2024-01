Apple Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Apple-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht positiv bewertet. Der aktuelle Kurs von 192,42 USD liegt 5,77 Prozent über dem GD200 (181,92 USD), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 190,84 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur bei +0,83 Prozent liegt. Insgesamt wird der Kurs der Apple-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Apple derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche beträgt -11297,53 Prozent, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingeschätzt wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Apple als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,06 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Apple diskutiert wurde. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Apple auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

