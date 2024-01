Apple Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In den letzten Wochen konnte bei Apple eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich vor allem in den sozialen Medien, wo negative Themen überwiegen. Auch die Diskussionsstärke über das Unternehmen ist rückläufig, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI von Apple beträgt derzeit 18,09 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ergibt sich ein neutraler Rating.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass die Mehrheit der Analysten eine positive Empfehlung für die Apple-Aktie abgibt. Auch das durchschnittliche Kursziel von 205,03 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Apple als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,06 deutlich niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird die Aktie auch aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

