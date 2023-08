Apple: Aktie um -1,73%, aber wahres Kursziel +9,83%

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am 7. August 2023 fiel der Kurs von Apples Aktie um -1,73%. In den vergangenen fünf Handelstagen sank er um insgesamt -8,57%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch steht das mittelfristige Kursziel für Apple bei beachtlichen 178,24 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +9,83% im Vergleich zum aktuellen Wert. Dabei sind sich die Analysten jedoch uneins: Während 22 Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere acht sie als “Kauf” einstufen (optimistisch), halten sich 13 Analysten neutral (halten) und zwei befürworten einen Verkauf (pessimistisch). Ein Experte sieht sogar eine sofortige Verkaufsnotwendigkeit.

Das zusammengefasste Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,04 stabil.