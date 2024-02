Apple Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Gemäß der Analyse von 28 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Apple-Aktie 20 "Gut"-Einstufungen, 8 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies entspricht im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Kurzfristig gesehen gibt es 4 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt als "Gut" bewertet wurde. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 206,07 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 13,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (182,32 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung lautet daher "Gut". Zusammenfassend erhält Apple daher von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität rund um Apple gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Apple besonders negativ diskutiert, wobei an nur zwei Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie daher heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen ergaben jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Apple mit 34,82 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", die bei -3,12 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

