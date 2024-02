Apple Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von Apple im Bereich der Informationstechnologie hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance einen Renditewert von 34,82 Prozent, was mehr als 545 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,12 Prozent, wobei Apple mit 37,94 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für Apple in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Apple-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 183,63 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 182,32 USD nur ein Unterschied von -0,71 Prozent ist. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 189,41 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem Durchschnitt liegt (-3,74 Prozent Abweichung). Die einfache Charttechnik bewertet die Apple-Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Apple in den letzten zwei Wochen. Anleger interessierten sich vor allem für negative Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Apple-Aktie zeigt einen Wert von 90,56, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,6 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

