Apple-Aktie: Das sagt alles...

Die Apple-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 25% an Wert gewonnen und notiert derzeit auf Allzeithoch-Niveau. Wie gestern bekannt wurde, steigt der iPhone-Konzern jetzt ins Geschäft mit Computer-Brillen ein:Apple stellte am Montag das Gerät mit dem Namen Vision Pro vor, das äußerlich an eine Hightech-Skibrille erinnert. Das Headset kann auf seinen Displays...