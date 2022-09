Die Apple-Aktie ruht sich nach dem CPI-Chaos aus, hier die Bullen- und Bären-These für die Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc (NASDAQ:AAPL) stürzte am Dienstag um fast 6% ab und führte die Märkte ins Minus. Big Tech wurde hart getroffen, so dass der S&P 500 mit einem Minus von 4,32% schloss, dem größten Tagesrückgang seit dem 11. Juni 2020, kurz nachdem die COVID-19-Pandemie den Globus erfasste. Der starke Rückgang war eine bärische Reaktion auf die vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Daten… Hier weiterlesen