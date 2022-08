Apple-Aktie: Die perfekte Aktie für einen wirtschaftlichen Abschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Virtus Investment Partners' Joe Terranova untermauerte die bullischen Analystenstimmen am Mittwoch in CNBC's "Fast Money Halftime Report." Er könnte die Analysten sogar noch übertroffen haben, als er sagte, Apple sei "die perfekte Aktie für einen wirtschaftlichen Abschwung." Apple begann das Jahr mit einem Kurs von 177,57 $, sagte Terranova "Das ist die Marke, über der Apple in den nächsten Wochen, wenn nicht… Hier weiterlesen