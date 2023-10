Apple-Aktie: Die milliardenschwere Patentklage!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie hat mit einem Kurs von 180 USD den Handel am Donnerstag geschlossen und befindet sich kurz vor dem Wochenabschluss mit einem satten Plus von 1,5 % in einer beeindruckenden Verfassung. Für den laufenden Monat verzeichnet die Aktie ein noch stärkeres Plus von 5,5 %. Diese Zahlen stehen im krassen Gegensatz zu der milliardenschweren Patentklage gegen Apple und Broadcom, die vom California Institute of Technology (Caltech) nun doch abgewiesen wurde. Der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie ist steigend, was einen positiven Trend für langfristige Investoren anzeigt.

In der 2016 von Caltech eingereichten Klage wurde Apple beschuldigt, Patente im Zusammenhang mit drahtloser...