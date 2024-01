Apple Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von Apple verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 49,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Outperformance von +52,34 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu fielen die Aktien dieser Branche im Durchschnitt um -3,05 Prozent. Auch im Bereich "Informationstechnologie" schnitt Apple mit einer Rendite von 38,95 Prozent über dem Durchschnitt von 10,34 Prozent hervorragend ab und erhielt in beiden Kategorien ein "Gut"-Rating.

Bei der Dividendenrendite liegt Apple jedoch mit 0,54 % unter dem Branchendurchschnitt der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, was einem geringeren Ertrag von 11545,91 Prozentpunkten entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Apple weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 36) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 55,55) weisen auf ein "Neutral"-Rating hin.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Apple in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei negative Themen die Diskussion dominierten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchwachsene Bewertung für Apple, wobei die positive Performance in Bezug auf den Aktienkurs von der niedrigeren Dividendenrendite und der negativen Stimmung in den sozialen Netzwerken ausgeglichen wird.

