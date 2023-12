Apple Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analysten haben ihre Einschätzung für Apple abgegeben und insgesamt ergibt sich ein "Gut" Rating. Von den 30 Bewertungen wurden 26 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Apple liegt bei 200,72 USD, was einer 2,47-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 42,72 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 36,35 zeigt ebenfalls eine "Neutral" Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben mehr Kaufsignale als Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf Dividendenpolitik erhält Apple eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell negativ ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Die Differenz beträgt -11598,22 Prozent zum Branchendurchschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Apple, mit positiven Einschätzungen in Bezug auf das Anleger-Sentiment, aber negativen Bewertungen bezüglich der Dividendenpolitik.

