Apple Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Stimmungs- und Diskussionsverhalten bezüglich der Apple-Aktie wurde über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es zeigte sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Apple in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Apple eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Apple daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Apple von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 28 Analystenbewertungen für die Apple-Aktie abgegeben. Davon waren 20 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Apple-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Gut ein, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 206,62 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 11,66 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (185,04 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Apple somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Apple aktuell 0, was eine negative Differenz von -11297,55 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ergibt. Apple bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.

