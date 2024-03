Apple Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in den letzten zwei Wochen bei den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negative Bewertungen erhalten, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion filterte auch berechenbare Signale heraus, 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenpolitik der Aktie wird ebenfalls negativ bewertet, da Apple niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 11196,76 Prozentpunkte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analysten geben größtenteils positive Bewertungen für die Apple-Aktie ab. Von insgesamt 28 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 20 "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auch die Einstufung der Analysten für den letzten Monat ergibt ein positives Bild. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 206,07 USD, was eine Empfehlung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhalten die Analysten Apple somit ein "Gut"-Rating.

