Apple Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Analystenbewertung der Apple-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergibt ein insgesamt positives Bild. Von insgesamt 28 Bewertungen wurden 20 als "Gut", 8 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Apple. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 206,07 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 20,25 Prozent darstellt, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr Beachtung von Investoren erfuhr als üblich, was zu einer positiven Bewertung ("Gut") führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Apple im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite von 0,5% aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eher neutral gegenüber Apple, mit insgesamt drei positiven und vier negativen Tagen sowie sieben neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht". Andererseits haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die positive Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt ergibt die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung für Apple.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Apple-Analyse vom 23.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...