Apple Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie von Apple derzeit nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt bei 174,40 EUR, was etwa -4,08% unter dem aktuellen Kurs liegt. Am 08.12.2023 verzeichnete Apple einen Anstieg von +0,74%, was zu einer Gesamtsteigerung von +3,32% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf die Stimmung am Markt aus, die derzeit relativ optimistisch zu sein scheint.