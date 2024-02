Apple Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Apple liegt bei 81,87, was auf eine „überverkaufte“ Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,36 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung von „schlecht“.

Bei der Analyse von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Apple in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Des Weiteren wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Apple diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung „schlecht“. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei vier positive und kein negatives Signal identifiziert wurden. Auf dieser Grundlage wird eine positive Bewertung auf der Ebene der Handelssignale abgeleitet, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ hinsichtlich der Stimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in den Diskussionen über Apple in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als „neutral“ bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien gibt Hinweise darauf, ob ein Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. Insgesamt wurde über Apple in etwa dem normalen Maß diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Apple mit 185,85 USD derzeit 2,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von „neutral“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +1,84 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von „neutral“ für die Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "neutral" für die Aktie von Apple basierend auf den verschiedenen Analysen.

