Apple Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Dividende von Apple liegt derzeit bei 0,54 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Apple haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse an der Aktie hindeutet. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Apple ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Apple beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurden auch einige positive Signale abgegeben, was zu einer "Gut"-Bewertung auf analytischer Seite führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Analysten haben die Aktie von Apple in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 24 positiven, 6 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung. Kurzfristig liegen jedoch mehr neutrale Einstufungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 200,13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,46 Prozent darstellt, was eine insgesamt positive Einschätzung seitens der Analysten ergibt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Apple.

Apple kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...