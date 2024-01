Apple Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Technip Energies":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple liegt mit 18,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Computer & Peripheriegeräte" von 45. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen preisgünstiger erscheint. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Apple in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Hinsichtlich der Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Apple eine Outperformance von +43,44 Prozent im Branchenvergleich erzielt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche deutlich besser abschneidet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Apple um 30,43 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Apple eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Apple eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Apple von der Redaktion auf Basis der genannten Kriterien ein positives Rating.

