- Apple-Aktie: Wie sinnvoll sind die Produktneuheiten von Apple?

Seit einigen Jahren wird dem Technologieunternehmen Apple Innovationsmangel vorgeworfen. Doch bei der Präsentation im Rahmen der WWDC 2023 am Montag überraschte das Unternehmen wieder einmal mit einem “One more thing”. Neben Produktverbesserungen für MacBooks und Co. wurde auch ein komplett neues Gerät vorgestellt.

Das neue Produkt trägt den Namen Vision Pro und stellt Apples Version von VR-Brillen wie der Oculus Quest dar. Natürlich stattet Apple das Gerät mit technischen Finessen und einer Vielzahl an Software aus, doch wirklich bahnbrechende Neuerungen waren nicht zu erkennen.

Wird eine Revolution eingeleitet?

Die Reaktionen auf die Neuheit fallen daher unterschiedlich aus: Während manche bereits eine weitere technische Revolution nach dem iPhone herbeisehnen, hinterfragen andere den Nutzen des Produkts – insbesondere in...