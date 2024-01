Apple Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 173,18 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -0,16% vom aktuellen Kurs entspricht. Am 30.01.2024 verzeichnete Apple einen Kursrückgang von -1,92%. Dies führte dazu, dass die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage sowie der gesamten Handelswoche einen Rückgang von -3,32% aufwies, was auf eine relative Pessimismus am Markt hindeutet.

Die Meinung der Bankanalysten ist gespalten. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel von Apple bei 173,18 EUR. Dies würde für Investoren ein Risiko von -0,16% bedeuten. Allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen bezüglich des weiteren Kursverlaufs. 19 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während 7 eine optimistische Kaufempfehlung aussprechen. 14 Experten geben eine neutrale Bewertung ab, während 3 Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass Apple sofort verkauft werden sollte.

Trotz dieser differenzierten Einschätzungen bleibt der Anteil der Analysten, die noch optimistisch sind, bei +59,09%. Dies spiegelt sich auch im Guru-Rating von Apple wider, das weiterhin bei 3,91 liegt.

Insgesamt halten sich also optimistische und pessimistische Einschätzungen die Waage, wobei die Aktie von Apple aufgrund der unterschiedlichen Meinungen der Analysten eine gewisse Unsicherheit aufweist. Anleger sollten daher die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

