Apple-Aktie: Wer hat recht, Bullen oder Bären?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seit Ende Oktober verspürt die Apple-Aktie (WKN: 865985) wieder kräftigen Rückenwind. In der letzten Handelswoche pirschte sie sich bis auf 4 US$ an ihr Allzeithoch heran. Doch zum Wochenausklang am Freitag ging dem Tech-Giganten die Luft aus und die Aktie verlor knapp -1%. Trauen Anleger Apple kein neues Allzeithoch mehr zu?