Apple Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Apple wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt an, dass Apple überverkauft ist, mit einem Wert von 24,28 Punkten. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Apple weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Apple-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Apple-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen zu Apple geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden neun positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Apple bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Apple mit 34,82 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie"), welche -2,41 Prozent beträgt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

