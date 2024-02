Apple Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Dividendenrendite von Apple liegt derzeit bei 0,5 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs auszahlt als andere Unternehmen der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Apple daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Apple-Aktie beträgt 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 69,42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass 20 von 28 Bewertungen der Apple-Aktie in den letzten zwölf Monaten als "Gut" eingestuft wurden, während 8 als "Neutral" bewertet wurden. Auf kurzfristiger Basis, basierend auf den Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 206,07 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 13,59 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Apple von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 7 positive Signale und 0 negative Signale. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Apple kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...