Apple Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was sich auch in den Diskussionen der Anleger widerspiegelte. Die negative Kommunikation überwog an 11 Tagen, während an einem Tag überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Besonders verstärkt unterhielten sich die Anleger in den letzten Tagen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Apple. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret führte dies zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich der Kommunikation. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Apple liegt bei 82,89, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamteinschätzung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Apple ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,06 auf, was 61 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Apple in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 49,29 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Apple mit 51,07 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Apple-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...