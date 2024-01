Apple Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der US-Technologiegigant Apple hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 49,29 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Computer- und Peripheriegeräte-Branche im Durchschnitt um -3,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Apple im Branchenvergleich eine Outperformance von +52,4 Prozent erzielt hat. Auch im Informationstechnologie-Sektor kann das Unternehmen punkten, mit einer Rendite von 38,31 Prozent über dem Durchschnittswert von 10,98 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser starken Performance erhält Apple ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Ausschüttung von Dividenden ist Apple im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer- und Peripheriegeräte (11546,46 %) niedriger zu bewerten, mit einer Dividende von 0,54 %. Die Differenz beträgt 11545,92 Prozentpunkte, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Die Einschätzung der Aktie basierend auf der Stimmung und Diskussion im Internet fällt ebenfalls negativ aus. Die Diskussionsintensität hat abgenommen und die Rate der Stimmungsänderung ist negativ. Daher wird die Aktie von Apple auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel zeigen sich gemischt. In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Meinungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird, während die Performance des Unternehmens im Vergleich zur Branche und zum Sektor als "Gut" eingestuft wird.

Sollten Apple Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...