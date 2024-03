Apple Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich gezogen, die der Meinung sind, dass sie derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf etwa 10,35% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 05.03.2024 verzeichnete Apple einen Rückgang von 2,84% an der Börse. Dies führte zu einem Gesamtverlust von 6,23% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine gewisse pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für Apple liegt bei 172,20 EUR laut den durchschnittlichen Meinungen der Bankanalysten. Dies würde bedeuten, dass die Aktie ein Potenzial von +10,35% bietet, falls sich diese Prognose bewahrheiten sollte. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch angesichts des jüngsten Kursrückgangs.

Bewertung durch Analysten

Insgesamt haben 19 Analysten die Aktie als starken Kauf bewertet, während 7 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, zum Kauf raten. 14 Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben und 4 Analysten sind der Meinung, die Aktie solle verkauft werden. Darüber hinaus gibt es einen Experten, der sogar empfiehlt, Apple sofort zu verkaufen. Dies bedeutet, dass immer noch etwa 57,78% der Analysten zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Guru-Rating

Das positive Bild wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” gelegen hat.

Insgesamt scheint die Meinung der Analysten geteilt zu sein, aber es gibt immer noch eine beträchtliche Anzahl von Stimmen, die optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Apple-Aktie sind. Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.

