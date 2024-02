Apple Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Apple-Aktie beträgt derzeit 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 58,05 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Apple also ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität der Apple-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Wert für Apple.

Analysten bewerten die Apple-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 20 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotenzial von 12,9 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Apple also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Apple in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

