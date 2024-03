Apple Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Dividendenrendite von Apple liegt derzeit bei 0,5 %. Dieser Wert ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 11621,5 %. Die Differenz von 11621 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Apple-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,82 Prozent erzielt, was 33,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -1,75 Prozent, wobei Apple aktuell 36,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie von Apple nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Apple in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple liegt derzeit bei 18,06, was 77 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

