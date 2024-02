Apple Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple wird derzeit fundamental betrachtet und basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,06 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (45,74) liegt die Bewertung um 61 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Apple einen Wert von 66,36, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Ebenso deutet der RSI25 mit einem Wert von 57,51 auf eine "Neutral"-Einschätzung über einen Zeitraum von 25 Tagen hin. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

Der aktuelle Kurs von Apple liegt bei 188,04 USD und weist eine Entfernung von +3,21 Prozent vom GD200 (182,19 USD) auf, was ein "Neutral"-Signal aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der GD50 zeigt einen Kurs von 190,93 USD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist, da der Abstand -1,51 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Apple-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Apple eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Apple daher eine "Gut"-Einschätzung. Es gab auch ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Da mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung vor. Insgesamt erhält Apple von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

