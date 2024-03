Apple Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen wurde ein RSI-Wert von 24 für die Apple-Aktie festgestellt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 64,28, was bedeutet, dass Apple hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Apple.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Apple derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 183,8 USD, während der Aktienkurs bei 176,08 USD um -4,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 183,02 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Apple in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 8 Gut-Signale, was wiederum zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 18,06 ist Apple deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 77,06 in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" und wird daher als unterbewertet eingestuft. Somit erhält der Titel eine "Gut"-Empfehlung auf Grundlage der fundamentalen Analyse.

