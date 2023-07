Apple-Aktie: Verzögerungen bei neuen Produkten!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple plant, am 3. August die Finanzergebnisse für das dritte Quartal zu veröffentlichen. Der Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America behält seine neutrale Bewertung der Apple-Aktie bei. Im Anschluss an den jüngsten Investorenbericht hat er jedoch sein Kursziel von 190 auf 210 US-Dollar korrigiert. Es wird nun ein Aktiengewinn von 1,17 US-Dollar und ein Umsatz von rund 80,7 Milliarden US-Dollar prognostiziert – dieser liegt geringfügig unter den Konsensprognosen der Analysten aufgrund einer schwächeren iPhone-Nachfrage.

Wie bewertet man dies?

Die voraussichtliche Nachfrageschwäche nach iPhones könnte Auswirkungen auf Apples Umsatzerwartungen haben und somit als negativ angesehen werden. Die “Robustheit” des Servicesegments stellt allerdings einen Silberstreifen dar; dieses profitiert vom verstärkten Wachstum im App Store...