Apple-Aktie: Ungebremst im Aufschwung!

Apple verzeichnete im letzten Quartal keine sensationellen Rekorde, aber Anleger und Analysten sind dennoch zufrieden. Die Sparte der Macs ist am stärksten betroffen und die Verkaufszahlen fielen um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl auch das iPhone Absatzprobleme hat, bleibt die Apple-Aktie ihrem Aufwärtstrend treu.

Die Tabelle zeigt einen Nettogewinn von 11,2 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 für Apple.

Trotz sinkender Smartphone-Verkaufszahlen setzen die Bullen auf eine positive Zukunft für Apple und halten an ihrer Aktie fest. Mit einem Preis von knapp unterhalb eines Widerstands bei 174 Dollar ist ein weiterer Durchbruch möglich. Das enorme Vertrauen in Apples Konzern kann sich in der Zukunft noch auszahlen – bisher haben alle Untergangsprognosen sich als falsch erwiesen.