Apple Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Apple, die im Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.11.2022, 10:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 150.18 USD.

Die Aussichten für Apple haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,06 und liegt mit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 80,64. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Apple auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Apple liegt bei 48,06, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Apple bewegt sich bei 45,9. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Für die Apple sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 22 Buc, 4 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Apple-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (11 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Apple. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 176,76 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 17,7 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 150,18 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

