Apple-Aktie: Unbegründete Befürchtungen

Die Apple-Aktie (WKN: 865985) musste in den letzten Tagen etwas an Wert abgeben, nachdem es in den USA zu einer Einfuhrsperre für unternehmenseigene Uhren gekommen war. Die Sorgen darüber sollten sich infolge der jüngsten Entwicklung nun aber wieder legen.