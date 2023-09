Apple-Aktie: Überhitzung der Geräte!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Apple-Aktie schloss am Donnerstag bei 171 USD und steht damit kurz vor dem Wochenende mit einem Minus von 2,4%. Betrachtet man den fallenden 10-Tage-Gleitdurchschnitt (GD), so erscheint das kurzfristige Bild eher düster. Der Aktienkurs liegt unter diesem GD, was zusätzlichen Druck ausübt. Doch das ist nicht die einzige Sorge für Anleger: Berichte über Überhitzungsprobleme beim neuen iPhone 15 Pro und Max verdüstern die Lage weiter. Die negative Dynamik könnte sich fortsetzen, da der allgemeine Trend nach einer Trendanalyse, die eine Vielzahl von Indikatoren einbezieht, eher ungünstig für Bullen ist.

Überhitzungsprobleme: Ist das iPhone 15 Pro der nächste Flop?

Apple steht vor einem Dilemma. Nutzer des iPhone 15 Pro und Max klagen über Überhitzung der Geräte, insbesondere beim Laden und bei der Nutzung leistungsintensiver...