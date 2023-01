Apple-Aktie: Touchscreens für Laptops!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Den jüngsten Medienberichten zufolge arbeitet Apple an der Entwicklung von Touchscreens. Diese sollen für das MacBook Pro mit OLED sein. Das wäre eine Sensation, denn hierbei könnte es sich um das erste Mac mit Touchscreen handeln. Bloomberg berichtet davon, dass das neue Projekt im Jahr 2025 lediglich ein Teil eines größeren Updates sein könnte. Derzeit sollen Ingenieure aktiv an den Plänen arbeiten. Ein Datum für eine Markteinführung ist derzeit wohl noch nicht bekannt.

Aktienkurs weiter in schwierigen Umfeld

Der Aktienkurs des Tech-Giganten befindet sich derweilen in einer schwierigen Situation. Erst zum Anfang des Jahres wurde der Tiefstkurs der letzten Monate erreicht. Damit hat sich der übergeordnete Trend von einem Bullenmarkt in einen Bärenmarkt geändert. Idealerweise können die Bullen aber den Preisbereich von rund 130 USD für sich nutzen, um eine kleine Trendwende zu initiieren. Am besten wäre es, wenn die Preise zunächst über die 150er-Marke steigen würden. Damit hellt die charttechnische Lage zumindest etwas auf.

Die Bären sind mehr und mehr am Ruder!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 8 als bullisch anzusehen. Das sind nur 26.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Apple-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.

