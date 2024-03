Apple Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von Apple hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 34,67 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -3,39 Prozent, und hier liegt Apple aktuell um 38,21 Prozent darüber. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Apple besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Apple insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Apple liegt aktuell bei 90,19, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 73, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 78,5 eine Unterbewertung darstellt. Somit erhält die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Apple-Analyse vom 08.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...