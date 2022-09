Apple-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Warren Buffett hat erst kürzlich seinen Anteil am Unternehmen ausgebaut. In der Vergangenheit hat er sich schon oft Lob für den iPhone-Hersteller ausgesprochen. Seine Position baute er bereits im 1. Quartal während der Schwächephase aus. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Apple-Aktie jetzt zu kaufen. Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll,… Hier weiterlesen