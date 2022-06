Apple-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seit Anfang des Monats hat sich der Kurs des Anteilscheins um etwa 15 % Richtung Süden entwickelt. Im Rahmen dieses Niedergangs wurde ein neues mehrmonatiges Tief gesetzt. So tief wie am 16. Juni stand der Kurs zuletzt, fast exakt vor einem Jahr. In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, die Apple-Aktie zu kaufen. Um zu überprüfen, ob… Hier weiterlesen