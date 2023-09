Apple-Aktie: Schock-Prognose!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In einer Woche, die die Anleger wahrscheinlich am liebsten schnell abhaken würden, steht die Apple-Aktie besonders im Fokus. China hat die Nutzung von iPhones durch Staatsbedienstete beschränkt, was dazu führte, dass Apple innerhalb von zwei Tagen unglaubliche 200 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verlor. Aber das ist noch nicht alles: Die allgemeine Stärke des US-Dollars fügt dem ohnehin angeschlagenen Kurs weitere Last hinzu. Die Apple-Aktie schloss am Donnerstag bei 178 USD und ist im Wochenvergleich um schmerzhafte -5,9 % gefallen.

Technische Analyse der Apple-Aktie: Unsichere Zeiten

Direkter Widerstandsbereich: 190 USD

Wichtige Unterstützungszone: 175 USD

Übergeordnete Tendenz: Seitwärts

Auf dem Papier sieht es für die Apple-Aktie derzeit eher düster aus. Der Kurs liegt unter dem 10-Tage gleitenden...